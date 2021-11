Imagem revela como é veículo que será usado na volta à Lua

A NASA planejou originalmente retornar à lua em 2024, mas de acordo com as informações mais recentes, a missão não pode ser executada até 2025 (na melhor das hipóteses).

A empresa afirmou que o objetivo do veículo é ser "flexível e fácil de usar", observando que está trabalhando com os astronautas da Apollo, Harrison Schmidt e Charles Duke, para aprender mais sobre suas missões à lua na Experiência dos anos 1970.

Este veículo, denominado Veículo Terreno Lunar (LTV), foi desenvolvido pela Northrop Grumman. O projeto ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, portanto, não há tantos detalhes quanto desejamos. No entanto, a Northrop Grumman compartilhou a imagem de "conceito" do veículo.

O programa Artemis da NASA realizará o retorno dos primeiros humanos à Lua, desde a missão Apollo. Este objetivo fará com que a agência espacial conte com um rover lunar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.