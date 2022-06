Google pretende juntar dois dos seus serviços de videochamada

A Google divulgou a notícia de que irá juntar dois aplicativos de vídeo em um único serviço. A Mountain View Technology anunciou que combinará Duo e Google Meet na nova versão do Meet, permitindo que os usuários tenham uma experiência mais linear e simples.

“É realmente importante entender como as pessoas escolhem qual ferramenta eles decidem usar, para qual propósito e sob quais circunstâncias”, disse Javier Soltero, chefe da divisão de espaço de trabalho do Google, de acordo com o The Verge.

O Google é conhecido por ajustar a versão móvel do Duo e transformá-lo em um aplicativo Meet, uma "transição" que será concluída no final do ano.