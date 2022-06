Facebook e Instagram bloqueiam posts sobre pílulas abortivas

O Facebook e o Instagram estão suspendendo e bloqueando as contas de pessoas nos EUA que supostamente propuseram enviar pílulas abortivas para estados que proíbem a interrupção da gravidez.

De acordo com o site Motherboard, os usuários foram alertados cerca de um minuto depois de compartilhar a proposta em seu mural do Facebook. A postagem será excluída e, após o segundo compartilhamento, a conta do usuário será banida.

As propostas começaram nas duas redes sociais da Meta depois que a Suprema Corte dos EUA derrubou as proteções para o direito ao aborto. No entanto, a política de uso da Meta proíbe transações de drogas através do Facebook e Instagram, então a medida também se aplica às pílulas abortivas.