Descoberto planeta gigante que orbitar em volta de uma estrela anã-branca

Um artigo científico publicado na revista Nature apontou a descoberta de um enorme planeta gasoso, semelhante a Júpiter, orbitando uma estrela anã branca.

Esta descoberta permite aos pesquisadores ver como o planeta permanece ativo após a morte da estrela mais próxima. De acordo com o New York Times, esta estrela anã branca está a 6.500 anos-luz de distância e foi observada usando o telescópio Keck II no Havaí.

Apesar de uma descoberta encorajadora, os pesquisadores apontaram que “o futuro da Terra pode não ser tão brilhante porque está mais perto do sol”.

"Se os humanos quiserem ir para as estrelas de Júpiter ou Saturno antes que o sol exploda a Terra na fase de gigante vermelha, ficaremos na órbita do sol, embora não possamos contar com o calor do sol como anã branca durante muito tempo", apontou o estudo um dos autores, David Bennett.