Novo estudo aponta sinal precoce inédito do Alzheimer; confira

Um novo estudo feito por pesquisadores do renomado Instituto Karolinska, na Suécia, apontou um sinal inédito que pode indicar a presença do Alzheimer. A doença é uma das principais causas de demência na população.

O estudo foi publicado na revista científica Molecular Psychiatry que descreve o sinal precoce da doença até então desconhecido: um aumento metabólico nas mitocôndrias de uma parte do cérebro chamada hipocampo.

Para os pesquisadores, essa descoberta pode ajudar tanto no diagnóstico mais cedo, quanto em novos métodos de intervenção precoce na doença. “Essa doença começa a se desenvolver 20 anos antes do início dos sintomas, por isso é importante detectá-la precocemente . Especialmente tendo em conta os medicamentos retardadores que estão começando a chegar. Alterações metabólicas podem ser um fator diagnóstico importante nisso”, explicou Per Nilsson, professor associado do Departamento de Neurobiologia, Ciências do Cuidado e Sociedade do Instituto Karolinska.

Um dos medicamentos citados por Nilsson é o Lecanemabe, aprovado neste ano pela farmacêutica japonesa Eisai e a americana Biogen, comercializado nos Estados Unidos. O remédio é um anticorpo direcionado à eliminação das placas de proteína beta-amiloide, que se acumulam no cérebro de pacientes com Alzheimer.

Este tratamento é indicado para pessoas em estágio inicial da doença e pode apresentar riscos como hemorragia cerebral. O medicamento retarda em apenas 27% da taxa de declínio cognitivo, não impedindo o agravamento eventual do quadro. Com isso, é necessário que os diagnósticos sejam feitos cada vez mais cedo, o que é estudado pelos pesquisadores.