Especialista dá dicas para combater o colesterol alto

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O próximo 8 de agosto marca o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, um alerta sobre o controle precoce desse tipo de gordura, que, apesar de ajudar no funcionamento das células e na produção de hormônios, em excesso pode obstruir as artérias e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

De acordo com o estudo PURE, (Population Urban and Rural Epidemiology), coordenado no Brasil pelo Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 2022, aproximadamente 70% das mortes e dos eventos cardiovasculares poderiam ser evitados com o controle efetivo sobre os fatores de risco, como hipertensão arterial e tabagismo.

O estudo acompanhou uma população de 24.718 pessoas adultas, entre 35 e 70 anos, de 51 comunidades urbanas e 49 rurais no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, durante o tempo médio de 10 anos. Além disso, segundo estudo divulgado neste ano pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma em cada quatro crianças e adolescentes brasileiras apresentam altos índices de colesterol. Segundo o Dr. Leandro Costa, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, “a mudança de estilo de vida, a adoção de atividade física regular e de uma alimentação saudável auxiliam muito no controle dos índices do colesterol em qualquer faixa etária”.

O especialista esclarece ainda que “existem pessoas que podem ter valores de colesterol elevado devido a fatores genéticos. Por esse motivo, é fundamental que a população jovem faça exames de sangue periodicamente, para acompanhamento e tratamento adequado a partir dos 18 anos”, disse.

O colesterol atua como componente de todas as membranas das células presentes no corpo humano. É essencial para a manutenção do nosso organismo, mas passa a ser um problema quando ele se encontra em níveis acima de 190 mg/dl.

Os tipos de colesterol incluem, o LDL conhecido como “colesterol ruim”, pois em excesso, pode ser depositado nas paredes das artérias, aumentando o risco de obstrução e, consequentemente, de problemas como o infarto e acidente vascular cerebral (AVC). E o HDL, que ao contrário do LDL, é caracterizado como “colesterol bom” e seu nível deve ser mantido alto, pois ele ajuda a evitar as placas de LDL formadas nos vasos sanguíneos, limpando as artérias da gordura prejudicial à saúde do corpo humano.

Os fatores de risco associados ao aumento colesterol ruim são mais perceptíveis em pessoas com obesidade principalmente a obesidade abdominal, a famosa barriguinha, tabagistas e com histórico familiar de doenças cardiovasculares. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os anos, cerca de 360 mil brasileiros vão a óbito em decorrência de doenças cardiovasculares.

O papel da alimentação saudável no controle do colesterol

Uma alimentação saudável é fundamental para evitar alterações nos níveis de colesterol no sangue e, como consequência, doenças cardiovasculares. Dessa forma, é fundamental que o consumo de alimentos naturais comece ainda na juventude. A alimentação balanceada com bom senso, boa mastigação e preocupação com a saúde bucal fará toda a diferença.

A nutricionista Tarcila Campos, esclarece que “uma alimentação rica fibras naturais, como, frutas, legumes e verduras aumenta as chances de a pessoa manter os níveis de colesterol em equilíbrio. Além disso, a prática de atividade física tem um efeito fundamental na prevenção de infartos e AVCs”.

Confira abaixo dicas dos especialistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para manter o colesterol sob controle:

- Faça a preparação dos alimentos assados, cozidos ou grelhados;

- Aumente o consumo de cereais integrais como, farelo de trigo, farelo de aveia. Substitua, sempre que possível massas e pães feitos de farinha branca, por opções integrais;

- No almoço e no jantar consuma boas quantidades de hortaliças folhosas, como alface, agrião, escarola, rúcula;

- Tempere as saladas azeite de oliva preferencialmente o extravirgem;

- Opte por leite e iogurtes desnatados;

- Prefira queijo branco fresco e ricota, ao invés dos queijos amarelos;

- Evite produtos industrializados, ricos em gordura trans como: biscoitos recheados e amanteigados, salgadinhos ricos em corantes;

- Evite o consumo de frituras e prefira carnes magras, com menores concentrações de gorduras;

- Abandone o tabagismo;

- Reduza o consumo de refrigerantes e de bebidas alcoólicas.