Endometriose: entenda sintomas e tratamento da doença de Anitta

A endometriose afeta uma em cada dez mulheres no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde. A doença diagnosticada na cantora Anitta, provoca cólicas menstruais e dores abdominais fora do período menstrual, dores nas relações sexuais, sangramentos intestinais e urinários, fadiga e até infertilidade.

O endométrio é um tecido que forra o útero, permitindo que o óvulo se instale para ser fecundado pelo espermatozóide. Ele é afetado pelos hormônios, que podem alterar sua espessura. A doença ocorre quando o tecido endometrial cresce fora do útero, como nos ovários e na bexiga.

Em um corpo sadio, o endométrio costuma ser expelido por meio da menstruação, quando cresce fora do útero e isso não acontece, ocorrem as dores intensas. A doença é uma condição crônica e costuma parar com os sintomas apenas após a menopausa, já que não tem cura.

Mulheres em idade fértil podem fazer uso do anticoncepcional para suspender a menstruação e evitar dores, de acordo com orientação médica. Nos casos mais graves, é recomendado que a mulher passe por procedimentos cirúrgicos que realizam uma raspagem do endométrio que foi parar em outros órgão.