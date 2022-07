Anitta passará por cirurgia após diagnóstico de endometriose: 'Isso ou morrer de dor'

Anitta desabafou nas redes sociais na noite dessa quinta-feira (7) e anunciou que precisará passar por uma cirurgia após ser diagnosticada com endometriose.

“Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. 9 anos nesse sofrimento”, contou a cantora afirmando que o procedimento já está agendado.

“Eu não fui em um médico... Eu fui em vááááááários. Sempre ouvia: 'É higiene'. Nove anos ouvindo isso. A Larissinha parece até um cristal esculpido de tanto cuidado, e o povo pergunta até se eu fiz plástica. Mas nada de a dor sumir”, disse Anitta em resposta a uma internauta.

A cantora contou que soube do diagnóstico graças a médica Ludhmila Hajjar, responsável pelo tratamento do pai da cantora que se recupera de um AVC. “A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá: endometriose. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários pra ter certeza e aí está”, revelou.

Anitta ainda contou que foi arrastada pelo namorado, Murda Beatz, para ir ao médico por conta das dores após as relações sexuais. “Sem falar os 'homi' bosta que acha que a mulher tá inventando a dor só pra não transar. Aí que a coitada fica sem saída mesmo se não conseguir se impor. O meu me arrastou pra consulta, pediu pro médico traduzir e quando cheguei em casa no dia seguinte ele sabia mais de endometriose que eu”, contou.

A endometriose é uma doença ginecológica que causa cólicas menstruais severas, dores abdominais fora do período abdominal e pode causar infertilidade.