Cistite de lua de mel: entenda doença que Anitta teve após sexo

A cantora Anitta foi convidada pela apresentadora Sabrina Sato para um bate papo descontraído em seu canal no YouTube onde revelou sofrer de 'cistite de lua de mel', um tipo de inflamação da bexiga.

A inflamação acontece por conta da invasão de bactérias intestinais no sistema urinário e afeta mais as mulheres, pois a uretra feminina mede cerca de 5 cm e a dos homens 12 cm. O caminho para as bactérias chegarem à bexiga das mulheres é mais curto do que nos homens", explicou o ginecologista Dr. Eduardo Motta ao Terra.

"Não posso transar com alguém mais avantajado, que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível. E não tem nada a ver com bactéria. Não é infecção bacteriana não, gente, é porque socou muito lá e inflamou", disse Anitta.

Caso você sinta uma vontade constante de urinar e, quando se dirige ao banheiro, não consegue fazer xixi ou sente dor e ardência durante a tentativa, fique atento. Provavelmente, algo não está funcionando como deveria em seu organismo, procure um médico de sua confiança.