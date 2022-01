3 técnicas de relaxamento que aumentam a energia sexual

Quando estamos relaxados, temos uma sensação maior de bem-estar, além de aumentar a nossa consciência corporal e até a entrega com o parceiro durante o momento, afinal, sexo não é apenas o ato com corpos envolvidos. Aprenda três dicas para buscar equilíbrio entre corpo, mente e espírito antes de se relacionar com outra pessoa. Respire com atenção Preste atenção ao que está fazendo, pensando e sentindo, sem julgamentos. Isso ajuda a ficar mais perto de seus pensamentos e ajudar a entender a origem deles. Se forem pensamentos negativos, você deve dizer adeus a eles e substituí-los por pensamentos positivos, isso vai elevar sua frequência energética. Respire profundamente, prestando atenção em você mesmo, o que vai ajudar a racionalizar as próprias sensações. Consciência das sensações Se concentre e perceba sons, gostos, visões e cheiros que podem ser sentidos ao seu redor. Prestar atenção aos estímulos do ambiente ajuda a deixar os sentidos em alerta todos os sentidos. Aceite as emoções Aceite suas emoções, sem julgamentos. Não tem problema estar feliz e depois ficar triste no mesmo dia, acolha as sensações para que elas sejam assimiladas, curta o momento e aceite que você merece ser feliz.

