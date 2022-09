Em nova pesquisa, Lula vence Bolsonaro no Amazonas

A pesquisa também ocorreu em Parintins (63), Manacapuru (63), Itacoatiara (61), Coari (45), Tefé (36), Tabatinga (32), Maués (32), Iranduba (31), Manicoré (29), Humaitá (28), São Gabriel da Cachoeira (28), Autazes (25), Lábrea (23), Presidente Figueiredo (22), Careiro (21), Boca do Acre (20), Benjamin Constant (19), Carauari (19), Barreirinha (18), Borba (18), Eirunepé (17), Nova Olinda do Norte (16), São Paulo de Olivença (16), Rio Preto da Eva (16).

O segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, segue com 35% no cenário estimulado e 28,4% no cenário espontâneo, enquanto Lula segue com 39,5% e 31,9%, respectivamente.

Manaus/AM - O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa o primeiro lugar nas intenções de voto de mais uma pesquisa realizada no Amazonas pela Perspectiva Mercado e Opinião.

