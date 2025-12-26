Bolsonaro inicia fisioterapia após cirurgia; Carlos tira foto do pai no hospital





BRASÍLIA, 26 Dez (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou reabilitação com fisioterapia depois de ser submetido na quinta-feira a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal e segue em cuidados pós-operatórios, informou boletim médico divulgado pelo hospital DF Star nesta sexta-feira.

Já na noite desta sexta-feira, um dos filhos do ex-presidente, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, fez uma publicação na rede social X com uma selfie em que o pai aparece ao fundo no leito do hospital - apesar da expressa proibição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de celulares, computadores e equipamentos eletrônicos no quarto de Bolsonaro.

"Hoje, 26/12/2025, meu pai realizou breve caminhada, conforme orientação médica, com o objetivo de reduzir o risco de trombose", diz texto da publicação de Carlos, acrescentando que o pai segue com o quadro de soluços, mas não ocorreram episódios de vômito, que poderiam gerar broncoaspiração.

Boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital informava que Bolsonaro "iniciou reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenção de trombose".

"Foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastroesofágico. No dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos", acrescentou o boletim.

Bolsonaro, de 70 anos, recebeu autorização de Moraes para ser internado na quarta e passar pela cirurgia na quinta. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

O ex-presidente enfrenta problemas de saúde desde a facada que sofreu em setembro de 2018, durante evento da campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora (MG). Bolsonaro passou por uma série de cirurgias na região abdominal como consequência do atentado.

Atualmente, segundo relatório médico encaminhado por sua defesa ao STF, tem um quadro de soluços e de hérnia inguinal bilateral, tratado com a cirurgia.

