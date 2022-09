Pesquisa mostra Wilson Lima em primeiro lugar para o Governo do Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), configura o primeiro lugar nos dois cenários, estimulado e espontâneo, na quarta pesquisa Perspectiva Mercado e Opinião, realizada de 6 a 8 de setembro de 2022.

De acordo com a pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número AM-02687/2022, no cenário espontâneo, Wilson Lima está com 20,3% e Amazonino Mendes (Cidadania) com 16,8%, seguido de Eduardo Braga (MDB), que aparece no terceiro lugar com 11,9%.

A mesma colocação aparece no cenário estimulado, com Wilson (29,8%), Amazonino (24,8%) e Braga (20,9%).

Os demais candidatos, Ricardo Nicolau (Solidariedade), Carol Braz (PDT), Israel Tuyuka (Psol) e Nair Blair (Agir) compõe o quarto, o quinto e o sexto lugar nos dois cenários.

A amostra foi de 1.500 entrevistas em Manaus e nos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas, totalmente executadas por telefone e divididas entre eleitores de Manaus (802).

A pesquisa também ocorreu em Parintins (63), Manacapuru (63), Itacoatiara (61), Coari (45), Tefé (36), Tabatinga (32), Maués (32), Iranduba (31), Manicoré (29), Humaitá (28), São Gabriel da Cachoeira (28), Autazes (25), Lábrea (23), Presidente Figueiredo (22), Careiro (21), Boca do Acre (20), Benjamin Constant (19), Carauari (19), Barreirinha (18), Borba (18), Eirunepé (17), Nova Olinda do Norte (16), São Paulo de Olivença (16), Rio Preto da Eva (16).