Acompanhe as manifestações do 7 de Setembro pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eventos oficiais e manifestações marcam, nesta quarta-feira (7), os 200 anos da Independência do Brasil em meio aos ataques de Jair Bolsonaro (PL) contra o Judiciário, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Na capital federal, o presidente acompanha desfile cívico-militar, deve começar por volta de 8h30. No Rio, as Forças Armadas preparam uma programação de 8 horas, e os atos devem se encerrar com a presença de Bolsonaro. Em São Paulo, haverá desfile na zona sul, pela manhã, em evento que marca a reabertura do Museu do Ipiranga. Apoiadores do mandatário se reunirão na avenida Paulista, e há a expectativa de que ele fale de forma remota.