Zelador é preso suspeito de beijar aluno à força em banheiro de escola em Manaus

Manaus/AM - Um zelador foi preso suspeito de beijar um aluno, de 11 anos, à força, nesta terça-feira (8), no banheiro de uma escola localizada na avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com informações da mãe da vítima à polícia, o filho enviou um áudio por uma amiga dela, relatando o que havia acontecido. "Eu estava no trabalho. Ele disse que estava no banheiro e o zelador foi lá com ele e perguntou por um amigo dele, que respondeu que ele havia faltado. O zelador então chegou perto dele e o beijou", disse a mãe que preferiu não ser identificada.

Ainda conforme a mulher, o filho se assustou e mandou o suspeito se afastar. Nesse momento, o homem teria dito que era "um beijo de amigo" e em seguida deu um "tapa na bunda dele", relatou.

O menino retornou à sala de aula e contou à professora. Posteriormente o caso foi levado para a diretoria. "Elas [professora e diretora da escola] não me avisaram e chamaram o homem e o colocaram na frente do meu filho, para falar na frente dele. O homem negou, claro. O meu filho mesmo com medo ele disse que o homem o beijou no banheiro", disse a mãe.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).