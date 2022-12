Vigia é morto a pauladas enquanto trabalhava em flutuante no Amazonas

O pedaço de madeira usado no ataque estava próximo ao corpo. Segundo a polícia, ainda não se sabe qual foi a motivação da morte do idoso.

Manaus/AM - Edimilton Guedes Pereira, um idoso de 60 anos que trabalhava como vigia do Flutuante do Peteca, na rua Beira Rio, no Centro de Manacapuru, foi encontrado morto no local nesse domingo (25).

