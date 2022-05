Vídeo: Mulher é flagrada chutando filhote de cachorro e revolta vizinhos no Amazonas

Um grito de dor pode ser ouvido na gravação, assim como a indignação da vizinha. O animalzinho era mantido amarrado e as agressões por parte da mulher eram frequentes. Revoltados com a situação, vizinhos resolveram registrar os maus-tratos e denunciar o caso à polícia.

A cena foi filmada no domingo (8), e o cachorro foi resgatado nesta segunda-feira (9), por um grupo de apoio. As imagens mostram que a mulher está andando pelo corredor da casa, de repente volta e chuta o bichinho para trás com toda força.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.