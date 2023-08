Vídeo: Idosa se passa por cliente e furta celular em drogaria no Amazonas

O caso foi registrado na delegacia do município e as imagens foram divulgadas para imprensa.

Enquanto a vítima foi para as prateleiras procurar o produto, a idosa pegou o telefone dela que estava em cima do balcão e colocou na bolsa.

Manaus/AM - Uma idosa está sendo procurada por roubar um telefone dentro de uma drogaria na cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas.

