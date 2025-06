Taxista é assassinado em ramal na AM-010

O carro dele também estava no local, bem perto do corpo. A polícia deve investigar se a vítima foi alvo de um latrocínio ou se o assassinato foi encomendado.

O corpo da vítima foi encontrado no Ramal ZF7A, no quilômetro 91 da rodovia AM-010. Janderson foi achado jogado na estrada completamente ensanguentado.

Manaus/AM - Um taxista identificado como Janderson Ramos da Silva, foi sequestrado e assassinado na madrugada dessa quarta-feira (11), no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

