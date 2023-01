Suspeito de tentar matar ex-mulher no Amazonas é preso em Rondônia

Manaus/AM - Um homem de 37 anos foi preso, nesta segunda-feira (30), em Porto Velho, em Rondoônia. Ele é suspeito de tentar matar sua ex-companheira, de 36 anos, no dia 2 de janeiro deste ano, em uma área de mata da BR-174, no Amazonas.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), na ocasião, o suspeito agrediu a vítima com socos, tapas e chutes, deixando-a desacordada. Nesse momento, ele roubou um bilhete de loteria premiado, no valor de R$ 800,00.

“Ao acordar, a mulher procurou a delegacia e registrou a ocorrência. De imediato, solicitamos medidas protetivas de urgência para ela, e também representamos à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele”, informou a delegada.

A autoridade policial relatou que no dia 7 de janeiro a ordem judicial foi decretada, e os policiais iniciaram as diligências a fim de localizar o homem. No entanto, foi constatado que ele havia fugido para Porto Velho, em Rondônia.

“Nós acionamos o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública - Regional Norte (CIISPR-Norte), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que juntamente com a PC-RO, conseguiram localizá-lo na casa do pai do infrator, no bairro São Sebastião”, detalhou.

Procedimentos

O homem responderá por tentativa de feminicídio. Posteriormente, ele será recambiado para Manaus, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.