Suspeito de matar bebê de 1 ano com tiro na cabeça em Itacoatiara é preso

Manaus/AM – Um dos suspeitos de matar Maria Clara Magalhães, de apenas 1 ano de idade, foi preso em flagrante na noite de sábado (10), no bairro da Paz, em Itacoatiara. A menina estava com os pais em uma moto quando foi atingida com um tiro na cabeça.

O suspeito identificado apenas como FHAGJ, 29, foi apresentado na manhã de hoje (11). De acordo com o delegado Lázaro Mendes, o homem é de Manaus e responde por outros crimes, ele estava em uma casa no momento da prisão e não esboçou nenhuma reação e confessou a participação no crime.

Ele foi transferido para a Unidade Prisional de Itacoatiara e deve responder pelos crimes de roubo majorado, receptação dolosa, homicídio tentado, homicídio qualificado dolosa e porte ilegal de arma de fogo.