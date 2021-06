Suspeito de ataques em Manaus é preso e menino de 11 anos é apreendido

Manaus/ AM - Um homem conhecido como "Rato", foi preso na madrugada desta segunda-feira (7), suspeito de envolvimento nos ataques criminosos que vêm sendo registrados na capital. Uma criança de 11 anos também foi apreendida.

As detenções ocorreram no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a SSP, o suspeito atua no comércio de drogas da zona Centro-Oeste.

Os policiais encontraram com ele cerca de 50 trouxinhas de drogas, que estavam escondidas na residência do suspeito. Com duas passagens anteriores por tráfico de drogas, o criminoso estava participando dos atos criminosos.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma criança de 11 anos de idade que estava agindo como olheiro do crime. Segundo informações levantadas pela polícia, ele estava recebendo R$ 50 para informar aos criminosos sobre a presença de policiais.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho. Dezesseis pessoas envolvidas nos ataques foram presas até o momento.

