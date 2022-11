Suspeito de ameaçar idosa em Presidente Figueiredo é preso em Manaus

O homem responderá por ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha e ficará à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), as equipes receberem um alerta que o suspeito estava em Manaus.

Manaus/AM - Joeliton Marques Oliveira da Silva, de 31 anos, foi preso na quinta-feira (24) por ameaçar uma idosa no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A prisão ocorreu na rua 7, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

