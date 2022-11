Adolescentes brigam em escola e um deles leva facada na perna

Até o momento não se sabe qual foi a motivação do fato. Procurada, a Secretaria de Educação do DF não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento.

Manaus/AM - Uma briga entre dois alunos de uma escola de Taguatinga resultou com um adolescente, identificado como P.H.A.S, de 15 anos, atingido com golpes de faca após uma briga. O jovem precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

