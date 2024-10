Polícia resgata casal sequestrado após rastrear celular e bandido acaba morto

Um casal foi sequestrado na noite desta quinta-feira (3) em São Paulo e libertado pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (4). A ação policial resultou em um tiroteio, com um dos criminosos sendo morto e outros dois presos.

O sequestro aconteceu na Vila Leopoldina, quando o casal chegava em casa. Cinco criminosos em outro veículo abordaram as vítimas e as levaram para um cativeiro no Jardim Boa Vista, também na Zona Oeste. O objetivo da quadrilha era roubar dinheiro.

A família do casal acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas. Através do sinal do celular de uma das vítimas, os policiais conseguiram localizar o cativeiro. Ao chegar ao local, houve troca de tiros e um dos criminosos foi morto. Outros dois tentaram fugir, mas colidiram o veículo contra um poste na Vila Butantã e foram presos.

O casal foi encontrado sem ferimentos e libertado pelos policiais. Os dois criminosos que conseguiram fugir continuam sendo procurados.