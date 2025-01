Polícia procura suspeitos de roubos a ônibus e rotas em Manaus

Manaus/AM - O Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurcc), divulga as imagens de André Lucas Andrade da Silva, 22, e Matheus Henrique da Fonseca Machado, 18, procurados por roubos a rota e a transporte público coletivo, respectivamente.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurcc, o André Lucas é apontado como autor de dois roubos a rotas do Distrito Industrial, ambos praticados no dia 20 de junho de 2024, nos bairros São José Operário e Jorge Teixeira, zona leste.

Já Matheus Henrique, segundo o delegado, teria envolvimento com o roubo a um ônibus da linha 507, ocorrido no dia 8 de setembro de 2024, no bairro Cachoeirinha, zona sul.

A PC-AM solicita que quem souber o paradeiro dos indivíduos, que repasse as informações para os números (92) 98827-8814 e 3667-7543, disque-denúncia do Nurcc, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu a autoridade policial.