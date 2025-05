Operação Ágata: Marinha intensifica ações contra o crime na fronteira do Amazonas

Para atender à complexidade logística, a Marinha emprega cerca de 16 embarcações — entre elas Navios-Patrulha Fluvial, Navios de Assistência Hospitalar e lanchas blindadas —, além de outros meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais. O Exército atua com helicópteros, drones e tropas de selva treinadas para operar em áreas remotas. Já a Força Aérea realiza patrulhamento aéreo com aeronaves de reconhecimento e mobiliza tropas especializadas.

ManausAM - Com o desafio de proteger uma área superior a 510 mil quilômetros quadrados — equivalente ao território da Espanha —, o Comando Conjunto Apoena deu início à Operação Ágata Amazônia 2025. Coordenada pelo Ministério da Defesa, a ação reúne cerca de 1.100 militares da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB), além de contar com parcerias interagências com diversos órgãos governamentais e de segurança.

