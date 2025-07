Namorado é preso supeito de matar jovem em Maués

De acordo com a polícia, Erick contou que Eliza teria tirado a própria vida, mas a hipótese foi descartada após a análise da cena do crime. Depois, o homem mudou a versão e afirmou que o tiro foi acidental.

Manaus/AM - Erick Juan da Silva, de 21 anos, foi preso como o principal suspeito de matar a namorada, Eliza Nobre, de 17 anos, no município de Maués, no interior do Amazonas.A adolescente morreu, nesta quinta-feira (10), após ser baleada na cabeça.

