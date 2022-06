Mulher é presa no aeroporto de Manaus com quase 3kg de drogas enrolada no corpo

Manaus/AM - Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (10), ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes. Ela estava com quase 3kg de drogas enrolada no corpo.

De acordo com a PF, a droga estava enrolada com filme plástico nas pernas e abdômen da passageira, que tentava embarcar em voo para Imperatriz, no Maranhão. Ela deve responder pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada para audiência de custódia.

A pena prevista para o crime é de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.