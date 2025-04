Mulher é assassinada na porta de casa em Manaus

De acordo com relatos de moradores da área, por volta das 23h, foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo, o que motivou a saída dos vizinhos às ruas para verificar a origem do barulho. A cena que encontraram foi chocante: o corpo da vítima já sem vida, caído na porta de sua casa, com múltiplas perfurações de tiros pelo corpo.

Manaus/AM- Uma mulher, identificada pelos vizinhos como Gabriela, foi brutalmente assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (21), em sua residência localizada na rua Jambu, no conjunto João Paulo, bairro do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

