Mototaxista é morto a tiros e arrastado por rua de Manaus em área vermelha

Após o crime, ele foi arrastado por cerca de 30 metros e colocado bem ao lado de um caminhão que estava estacionado na via. O rastro de sangue marcou o percurso feito pelos assassinos com o corpo.

Manaus/AM - O mototaxista, Erivelton Costa da Silva, 20, foi encontrado morto no início da tarde deste domingo (27), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

