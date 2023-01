Morre terceira vítima de tiroteio no Campo do Teixeirão em Manaus

Cinco suspeitos de participar do ataque já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. A polícia também já tem o nome do mandante, todos os envolvidos já tem passagem pela polícia.

Outras duas pessoas que foram feridas no meio do tiroteio e seguem internados são Lucas Ribeiro Lopes, 25, André Santos da Silva, 32.

Manaus/AM – Morreu na noite deste domingo (22), a terceira vítima do tiroteio no Campo do Teixeirão, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste. A vítima foi identificada como Odilon Vieira da Silva, de 31 anos.

