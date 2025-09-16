   Compartilhe este texto

Menina revela abusos do padrasto ao pai após mãe ignorar denúncias em Iranduba, diz delegado

Por Portal Do Holanda

16/09/2025 13h23 — em
Policial


Delegado Paulo Mavignier e Raul Augusto Neto - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, cumpriu mandados de prisão contra um casal acusado de estupro de vulnerável. A ação foi divulgada em coletiva de imprensa com a presença do delegado-geral adjunto, Paulo Mavignier, e do delegado titular de Iranduba, Raul Augusto, que liderou a investigação. O homem de 31 anos e a mulher de 24, são investigados por abusar sexualmente da filha dela, uma criança de oito anos, por um período de aproximadamente três anos.

De acordo com as autoridades, a investigação foi iniciada após a criança, que se mudou para Manaus para morar com o pai, revelar os abusos sofridos. A denúncia foi feita na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e imediatamente repassada à equipe de Iranduba. O delegado Raul Augusto informou que a vítima passou por uma escuta especializada, onde relatou os abusos cometidos pelo padrasto, além de ter sido ameaçada para não contar a ninguém. 

Delegado Raul Augusto Neto - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

O delegado Mavignier ressaltou que este é mais um caso de abuso sexual recorrente dentro do ambiente familiar no Amazonas. Ele enfatizou a importância da vigilância e fiscalização por parte de todos os membros da família, que têm a obrigação de proteger as crianças. "Estamos prendendo muitos abusadores sexuais no interior do Amazonas", afirmou o delegado, destacando o empenho da polícia em combater esse tipo de crime. A prisão do casal, com mandados de prisão preventiva para o padrasto e prisão temporária para a mãe, reforça o compromisso das forças de segurança em dar uma resposta firme à criminalidade.

Segundo o delegado Raul Augusto, a criança chegou a contar à mãe sobre os abusos, mas a mulher não tomou providências para protegê-la. O caso só veio à tona quando a menina, após se mudar para a casa do pai em Manaus, sentiu-se segura para contar a verdade. O pai, ao tomar conhecimento dos fatos, procurou imediatamente a Delegacia Adpic, que comunicou a unidade de Iranduba, dando início às investigações que culminaram nas prisões efetuadas.

A operação também serve como um aviso àqueles que tentam cometer crimes em Iranduba, um município que tem sofrido com a proximidade de Manaus. Mavignier destacou a união e a integração das polícias Civil e Militar no município. "Quando o crime chega no Iranduba, ele encontra uma Polícia Civil forte, uma Polícia Militar forte, unida e integrada. E a resposta é essa", concluiu o delegado, garantindo que o trabalho de qualidade para a população de Iranduba continua. O casal responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Bastidores da Política - Carta ao delegado federal Humberto Freire Bastidores da Política
Carta ao delegado federal Humberto Freire

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Crime foi filmado - Foto: Divulgação

16/09/2025

Polícia divulga imagem de homem que furtou hidrômetro no Coroado

Tia denunciou tudo - Foto: Arquivo Portal do Holanda

16/09/2025

Padrasto é preso por estuprar enteada de 3 anos na Cidade Nova

Corpo de idoso estava em decomposição - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

16/09/2025

Idoso é achado morto dentro de quitinete no São José

Foto: Divulgação

16/09/2025

Homem morre ao ser brutalmente espancado na Av. Autaz Mirim

Foto: Divulgação

16/09/2025

Marido é preso por manter esposa em cárcere por três dias em Manaus

Jovem era de classe média alta - Foto: Divulgação

16/09/2025

Homem é preso por atrair e estuprar crianças em Beruri

Moto derrubou muro - Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

16/09/2025

Menor morto em acidente no Ajuricaba é suspeito de assassinar padrasto da namorada

Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

15/09/2025

Motociclista suspeito de assalto morre durante perseguição em Manaus; comparsa fica ferida

Foto: Reprodução

15/09/2025

Criança que teve tímpano perfurado por servidor do TJAM sofre traumas e evita sair de casa, relata pai

Foto: Reprodução/TV Globo

15/09/2025

Justiça aceita denúncia e torna réu empresário que matou gari

Foto: Divulgação/PC-AM

15/09/2025

Polícia caça suspeito de suposto latrocínio contra idoso no Amazonas

Foto: Reprodução/Instagram

15/09/2025

MP denuncia Hytalo e marido por tráfico de pessoas e exploração sexual

Foto: Divulgação/PF

15/09/2025

PF apura ligação de prefeitura do Amazonas com R$ 4,9 milhões de roubo no RS

Abusos aconteciam em casa - Foto: Freepik

15/09/2025

Pai é preso por estuprar e passar HIV para filha de 11 anos em Coari

Balas - Foto: Freepik

15/09/2025

Padrasto morre ao ser baleado por namorado da enteada no Tarumã

Foto: Divulgação PF

15/09/2025

PF interdita orla de Humaitá e deflagra operação contra garimpo ilegal

Foto: Divulgação

15/09/2025

Quatro foragidos da Justiça são recapturados em Manaus

Câmeras do condomínio filmaram o tapa - Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

15/09/2025

TJAM se pronuncia sobre servidor suspeito de perfurar tímpano de criança à tapa

Foto: Divulgação

15/09/2025

Trio é preso com mais de 130 kg de maconha em carros na BR-319

Foto: Divulgação

15/09/2025

Servidor do TJAM é suspeito de perfurar tímpano de menino de 8 anos em Manaus

Homem foi preso no Adrianópolis - Foto: Divulgação

15/09/2025

Foragido de Minas Gerais é preso após roubar mulher em Manaus

Foto: Divulgação

15/09/2025

Mulher e dois homens são presos durante Operação Arcanjo em Coari

Crianças estavam sozinhas - Foto: Freepik

15/09/2025

Mãe sai de casa e abandona filha doente e outras duas crianças no Cidade de Deus

15/09/2025

Suspeito de matar homem a facadas ao confundi-lo com ladrão é preso em Coari

Foto: Divulgação

14/09/2025

Avião que caiu em represa do Amazonas estava com meia tonelada de maconha

Foto: Divulgação

14/09/2025

Homem que matou trabalhador enquanto fazia 'grau' com moto é preso em Manaus

Fotos: Divulgação/PC-AM

14/09/2025

Mãe e filho são presos por tráfico de drogas no Amazonas

Suspeito havia emprestado a moto - Foto: Freepik

14/09/2025

Pai quase vai preso após filho emprestar moto e cometer assalto no Centro

Vítima foi atacada na orelha - Foto: Freepik

14/09/2025

Ex-marido tenta matar mulher a facada em pousada no Amazonas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!