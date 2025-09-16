Menina revela abusos do padrasto ao pai após mãe ignorar denúncias em Iranduba, diz delegado





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, cumpriu mandados de prisão contra um casal acusado de estupro de vulnerável. A ação foi divulgada em coletiva de imprensa com a presença do delegado-geral adjunto, Paulo Mavignier, e do delegado titular de Iranduba, Raul Augusto, que liderou a investigação. O homem de 31 anos e a mulher de 24, são investigados por abusar sexualmente da filha dela, uma criança de oito anos, por um período de aproximadamente três anos.

De acordo com as autoridades, a investigação foi iniciada após a criança, que se mudou para Manaus para morar com o pai, revelar os abusos sofridos. A denúncia foi feita na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e imediatamente repassada à equipe de Iranduba. O delegado Raul Augusto informou que a vítima passou por uma escuta especializada, onde relatou os abusos cometidos pelo padrasto, além de ter sido ameaçada para não contar a ninguém.

O delegado Mavignier ressaltou que este é mais um caso de abuso sexual recorrente dentro do ambiente familiar no Amazonas. Ele enfatizou a importância da vigilância e fiscalização por parte de todos os membros da família, que têm a obrigação de proteger as crianças. "Estamos prendendo muitos abusadores sexuais no interior do Amazonas", afirmou o delegado, destacando o empenho da polícia em combater esse tipo de crime. A prisão do casal, com mandados de prisão preventiva para o padrasto e prisão temporária para a mãe, reforça o compromisso das forças de segurança em dar uma resposta firme à criminalidade.

Segundo o delegado Raul Augusto, a criança chegou a contar à mãe sobre os abusos, mas a mulher não tomou providências para protegê-la. O caso só veio à tona quando a menina, após se mudar para a casa do pai em Manaus, sentiu-se segura para contar a verdade. O pai, ao tomar conhecimento dos fatos, procurou imediatamente a Delegacia Adpic, que comunicou a unidade de Iranduba, dando início às investigações que culminaram nas prisões efetuadas.

A operação também serve como um aviso àqueles que tentam cometer crimes em Iranduba, um município que tem sofrido com a proximidade de Manaus. Mavignier destacou a união e a integração das polícias Civil e Militar no município. "Quando o crime chega no Iranduba, ele encontra uma Polícia Civil forte, uma Polícia Militar forte, unida e integrada. E a resposta é essa", concluiu o delegado, garantindo que o trabalho de qualidade para a população de Iranduba continua. O casal responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.