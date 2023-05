Marido confessa que torturou e estrangulou esposa vingança em Manaus

Marlice foi encontrada pelos vizinhos, que chegaram a ouvir os gritos dela ainda na madrugada, mas como o casal costumava ter discussões acaloradas com frequência, eles Pela manhã, ao perceberem que ela não havia saído de casa, decidiram entrar e acharam a vítima jogada em cima de um colchão, amarrada e com o rosto desfigurado de tantas pancadas.

“Ontem ele assumiu o crime e mente ao dizer que não queria matar, mas apenas desmaiar a vítima. Ela estava com sinais claros de tortura, ela estava com mãos e pés amarrados, amordaçada, com várias lesões no rosto e além disso ela foi asfixiada. Não tinha como dizer que não queria matar”, enfatiza a delegada.

