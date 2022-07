Jovem é detida por atropelar namorado após discussão no Amazonas

Manaus/AM -Uma jovem que não teve a identidade revelada, foi presa após ser flagrada atropelando o próprio namorado após uma discussão. O caso aconteceu na segunda-feira (11), no bairro do São José, em Manacapuru, no Amazonas.

Segundo informações, a vítima estava dentro do carro com a namorada, quando o casal discutir. Ele decidiu sair do veículo, momento em que ela deu uma ré, atropelando o homem.

Após ver ele caído no chão, ela correu para socorrê-lo. Toda a ação foi gravada e ela acabou detida.

Na delegacia, ela confessou o crime, mas disse que não pretendia matá-lo.

Ela foi autuado por Lesão corporal gravíssima, liberada e está a disposição da Justiça.