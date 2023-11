Homem que tentou matar adolescente com tiros de espingarda é preso no Amazonas

“O homem foi até a sua casa, pegou uma espingarda e efetuou disparos contra o adolescente. O irmão da vítima chegou no local na ocasião e travou luta corporal com o autor. O adolescente foi socorrido, levado à uma unidade hospitalar e seu quadro de saúde é estável”, explicou a delegada Wagna Costa.

Manaus/AM - Um homem, de 34 anos, que não teve nome revelado pela polícia, foi preso nesta quinta-feira (30) por tentar matar um adolescente, de 16 anos, com tiros de espingarda, em Humaitá, no Amazonas. O crime ocorreu em setembro deste ano.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.