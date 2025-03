Homem que socou mulher na saída do Studio 5 reagiu após agressão, diz defesa

Manaus/AM - A defesa de Leandro, acusado de socar uma mulher na saída do Studio 5, em Manaus, informou, nesta segunda-feira (24), que o suspeito irá se apresentar para prestar depoimento. Segundo o advogado do acusado, Luciano Andrade, explicou que o homem teria reagido após ser agredido com puxões e agressões verbais.

“Minutos antes já vinha sofrendo ameaças, discussões, discutindo com outras pessoas, com as amigas da moça que aparece sendo agredida. Ressalta-se que em nenhum momento, em hipótese alguma, uma mulher pode ser agredida. Nada justifica uma agressão a uma mulher. No entanto, todos nós sabemos, contudo, que todos nós temos direitos a legítima defesa, momento esse que ele se viu sendo agredido, pegando empurrões, pegando socos por trás, ele se viu coagido e saiu dando socos pra cima. Ele deu dois socos em direção a moça, e mais dois pra cima como mostra nas imagens.”, disse Andrade.

O advogado também apresentou um novo vídeo que mostra uma segunda versão acerca da colisão. Ele alega que a mulher agredida teria tentado fugir do local após causar o acidente. Anteriormente, a defesa das vítimas informou que a mulher atingiu o carro acidentalmente após seu veículo estancar.

Acidente termina em pancadaria em Manaus - https://t.co/iatWfPDvmI pic.twitter.com/8vqZreHxOw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 24, 2025

“Em nenhum momento estamos defendendo alguma agressão, estamos aqui tentando apurar a verdade, os fatos reais do que aconteceu naquele momento, onde tudo começou com uma grande celeuma e uma possível fuga, onde a moça queria se evadir do local para não mostrar o que se vê nas imagens. O carro dela, não foi apenas um risco, o carro dela quebrou o para-choque, a batida foi forte, e começou toda essa celeuma, essa lesão corporal recíproca.”, detalhou.

Anteriormente, o advogado Alexandre Torres Jr, havia informado que as testemunhas alvos das agressões alegaram que a batida só havia causado um “risquinho” no outro veículo. No entanto, nas imagens enviadas por Luciano Andrade é possível ver o para-choque do Gol branco destruído.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.