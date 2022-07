Homem morre esfaqueado após invadir casa de vizinho em Manaus

Segundo consta no boletim de ocorrência, registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem relatou que estava em sua casa quando, por volta de 4h, ouviu um barulho vindo da cozinha e no momento em que foi verificar o que seria, viu Sidnei.

Manaus/AM – Sidnei Felipe de Castro, 31, morreu após atingido com um golpe de faca, na madrugada deste domingo (17), no bairro Cachoeirinha, zona Sul. O autor da facada alegou legitima defesa e ambos eram vizinhos

