Homem morre e outro fica ferido em tiroteio dentro de lavanderia em Manaus

Imagens capturadas por populares registraram o momento da intensa troca de tiros, causando grande agitação e medo entre as pessoas que se encontravam nas proximidades do posto de combustíveis.

Na troca de tiros que se seguiu, um dos criminosos foi atingido fatalmente, vindo a óbito no local. O outro assaltante foi baleado e socorrido em estado grave por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Até o momento, o estado de saúde do ferido não foi divulgado.

