Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Manaus

A PM apreendeu um revólver calibre 32 com duas munições e apresentou no 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição entrou no beco por volta das 15h30, após denúncias sobre tráfico de drogas na região. Quando os agentes chegaram ao local houve troca de tiros com um grupo armado, e na ação, Jhon foi atingido e os outros homens que estavam com ele fugiram. O homem ainda foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

