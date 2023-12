Homem mata esposa a facadas e tira a própria vida em Manaus

Manaus/AM - Um homem, de 43 anos, matou a esposa a facadas e depois se matou, na noite desta sexta-feira (29), na rua Rio Caboris, no bairro Mutirão, na zona Norte de Manaus. Os nomes do casal não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a polícia, o irmão do homem tentou falar com ele durante o dia, mas não conseguiu, por isso decidiu ir à casa do casal. Ao chegar ao local, o irmão precisou pular o muro e acabou encontrando os corpos na cozinha. A mulher foi atingida com golpes da faca no abdômen e tórax.

À polícia, os vizinhos relataram que não ouviram gritos, mas por volta das 10h ouviram música muito alta vindo da residência do casal.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).