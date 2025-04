Homem luta pela vida após levar surra violenta no Alvorada

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil foi acionada e deve iniciar as investigações para apurar as motivações e identificar os responsáveis pela agressão.

Segundo informações dos profissionais do Samu, a vítima apresentava diversos ferimentos na cabeça, decorrentes das agressões. Devido à gravidade do quadro clínico, o homem precisou ser entubado logo após dar entrada na unidade de saúde.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado gravíssimo ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

