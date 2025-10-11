   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Homem espanca ex e ameaça jogar filha na frente de ônibus em Manaus

Por Portal Do Holanda

11/10/2025
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Um homem acabou preso após espancar sua ex-companheira e ameaçar se jogar junto com a filha na frente de um ônibus. O agressor de 33 anos foi preso na sexta-feira (10), no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, por descumprir medidas protetivas de urgência em favor da vítima de 21 anos.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, as investigações apontam que o casal manteve um relacionamento conjugal do qual nasceram dois filhos menores. Conforme depoimento da vítima, o relacionamento tornou-se abusivo devido ao comportamento ciumento, agressivo e possessivo do autor, agravado pelo uso excessivo de álcool e entorpecentes.

“No dia 1º de fevereiro deste ano, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo homem, que a enforcou e desferiu um soco em seu seio esquerdo, afirmando que a mataria, bem como quem estivesse ao seu lado, caso ela levasse as filhas”, relatou a delegada.

Durante o episódio, o infrator ainda usou uma das crianças para impedi-la de sair de casa, ameaçando se jogar na frente de um ônibus com a filha no colo. Em razão da violência, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e obteve medidas protetivas de urgência, das quais o autor tinha ciência.

“Apesar da ordem judicial, o agressor voltou a procurar a vítima, descumprindo as medidas nos dias 4 e 5 de outubro, conforme registrado em boletim de ocorrência. Nessa ocasião, o representado bateu insistentemente à porta da residência, tentou arrombar janelas e quebrou o vidro da porta, proferindo frases de insistência e ameaças”, detalhou Nathalia Oliveira.

