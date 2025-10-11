Hamas diz que reféns israelenses serão libertados na segunda-feira





Um alto dirigente do grupo Hamas anunciou neste sábado (11) que o processo de libertação dos 48 reféns detidos em Gaza terá início na manhã de segunda-feira (13), horário local. A declaração foi feita por Osama Hamdan, representante do grupo, em entrevista à agência de notícias AFP.

A libertação dos reféns, em sua maioria cidadãos israelenses, faz parte da primeira fase de um acordo mais amplo. Segundo os termos divulgados por Hamdan, após o retorno dos sequestrados de Gaza, Israel dará seguimento à segunda parte do pacto: a libertação de aproximadamente 2 mil prisioneiros palestinos que se encontram em suas prisões. A negociação que estabelece esta troca de prisioneiros por reféns e um cessar-fogo baseia-se em uma proposta apresentada pelos Estados Unidos.

Coincidindo com o anúncio do Hamas, líderes mundiais estão se preparando para um encontro crucial no Egito. Na segunda-feira (13), chefes de Estado e de governo se reunirão na cidade de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, com o objetivo de finalizar o acordo visando o fim do conflito em Gaza. A realização deste encontro foi confirmada pelo governo egípcio à agência de notícias Reuters, sublinhando a intensidade dos esforços diplomáticos em curso.

O Egito confirmou que mais de 20 governantes são esperados para participar da cúpula, incluindo figuras proeminentes da política global, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da França, Emmanuel Macron. A reunião em Sharm el-Sheikh visa consolidar os termos do cessar-fogo e garantir o suporte internacional necessário para a implementação da troca de reféns e prisioneiros, na expectativa de que a diplomacia possa pôr fim à atual escalada de hostilidades na região.