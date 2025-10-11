Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio vai a R$ 33 milhões
Por Portal Do Holanda
11/10/2025 21:20:16
11/10/2025 21h20 — em
Brasil
Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2926 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram 03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49. Um total de 35 apostas com cinco acertos irão levar R$ 60.602,48. Outros 2.886 jogos que marcaram quatro acertos irão receber R$ 1.211,46.
O próximo concurso da Mega está previso para terça-feira (14), com prêmio de R$ 33 milhões.
