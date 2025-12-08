   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Corpo é encontrado em balneário no Puraquequara

Por Portal Do Holanda

08/12/2025 19h38 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Um cadáver do sexo masculino foi descoberto nesta segunda-feira (8) em uma área de balneário conhecida como "prainha", situada no final da rua São Sebastião, no bairro do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

O corpo, que estava sem identificação, foi encontrado por populares, que acionaram as autoridades. A Polícia Militar (PM), ao chegar ao local, fez o isolamento da área e realizou as primeiras avaliações.

Segundo os policiais, não foram encontrados sinais de perfuração ou violência aparente no corpo da vítima. Por isso, a causa mais provável da morte, conforme a avaliação inicial, é afogamento.

O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde será submetido a um exame de necropsia que determinará de forma conclusiva a causa da morte.

A Polícia Civil deve investigar o caso, focando na identificação do homem e na confirmação das circunstâncias do óbito.

 

