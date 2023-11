Homem esconde drogas de policiais mas acaba preso em Manaus

Os policiais militares fizeram uma abordagem e durante a revista pessoal, encontraram R$ 49 no bolso de sua bermuda. E ao verificarem o que havia dentro do banheiro, foram encontrados, um celular, além de porções de maconha e uma balança de precisão.

De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento no bairro, o homem teria sido observado em atitude suspeita, o que levou a equipe policial a se aproximar.

