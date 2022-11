Homem é punido pelo tribunal do crime com tiro nas mãos em Manaus

Manaus/AM - Maiandreson Pacheco do Carmo foi punido pelo tribunal do crime com um tiro em cada mão, nesta terça-feira (08), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Ele deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo após ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A polícia deve investigar o caso.