Homem é preso após tentar matar rival a facadas no Amazonas

Felizmente, ela não corre risco de morte e conseguiu identificar o autor do crime. Posteriormente, os agentes receberam informações sobre a localização do acusado e conseguiram prendê-lo.

O ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, enquanto o autor do crime fugiu. A polícia foi acionada e foi à unidade hospitalar para conversar com a vítima.

O crime ocorreu na rua Portugal, no bairro Santo Antônio. Na ocasião, os dois tiveram uma discussão e o suspeito se armou com a faca e desferiu golpes na vítima.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.