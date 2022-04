Homem é condenado por matar patroa e deixar corpo no estacionamento de hospital em Manaus

Manaus/AM - Jeferson Borges de Souza foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de Andreia Defaveri Vasconcelos, encontrada dentro de um carro no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O crime ocorreu no dia 3 de janeiro de 2020 na rua Raimundo Nonato, Ponta Negra (próximo ao Condomínio Weekend), zona Oeste de Manaus, mas o corpo de Andreia foi abandonado em outro lugar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Jeferson trabalhava para a vítima praticando agiotagem.

Na data do crime, ele conduzia uma motocicleta e encontrou-se com Andreia, que dirigia um veículo Honda Civic. Na sequência, entrou pela porta de trás do veículo da vítima s se sentou no banco traseiro.

Os dois discutiram por causa da forma de cobrança de Jeferson e em dado momento, o acusado pegou um cordão, enrolou no pescoço de Andreia e a asfixiou.

Após matar a mulher, Jeferson assumiu a direção do veículo e o conduziu até o estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, onde abandonou o carro, com o corpo da vítima dentro, tendo trancado o veículo e jogado as chaves fora.

Para retornar à rua em que havia deixado a sua motocicleta, na zona Oeste, ele contratou o serviço de um mototaxista, que o transportou até as proximidades do Condomínio Weekend.

Utilizando imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, a Polícia Civil chegou ao acusado, que foi preso em seguida, quando confessou o crime.

Jeferson estava preso desde a época do crime e na última segunda-feira (18), foi julgado e condenado a 18 anos de prisão. Ele não terá direito de recorrer em liberdade.